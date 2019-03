Rui Pinto ist eine treibende Kraft hinter der Enthüllungsplattform Football Leaks, bis Mitte Januar nannte er sich John. Dann wurde er in Budapest verhaftet, wohin er vor Jahren gezogen war. Die portugiesische Justiz hatte einen Europäischen Haftbefehl erlassen. Demnach soll Pinto im Herbst 2015 Doyen, eine Investorenfirma, die massiv ins Fußballgeschäft drängte, zu erpressen versucht haben. Außerdem wird er in zwei Fällen der Cyberkriminalität beschuldigt. Pinto weist die Vorwürfe zurück.

Der Fall Pinto ist zu einem Politikum geworden. Es geht um die Frage, welchen rechtlichen Schutz jemand genießt, der für sich in Anspruch nimmt, Aufklärung zu betreiben und sich dabei mächtige Feinde macht. In Portugal, sagte Pinto der Richterin, erwarte ihn kein faires Verfahren.

Rui Pinto war für den SPIEGEL jahrelang ein Informant. Seit Herbst 2015 hatte die Plattform Football Leaks vertrauliche Dokumente aus der Fußballbranche ins Netz gestellt, die Geschäfte von Klubs, Investoren und Beratern offenlegten. Im Februar 2016 traf der SPIEGEL Pinto erstmals persönlich. Seither übergab er mehr als 70 Millionen Dokumente, die mit dem Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) geteilt wurden.

Auf Grundlage der Football-Leaks-Dokumente haben der SPIEGEL und seine Partner bislang mehr als 800 Artikel veröffentlicht. Zahlreiche dieser Enthüllungen führten zu Ermittlungsverfahren und zu Anklagen, es ging um Straftaten wie Geldwäsche, Betrug, Untreue und Steuerhinterziehung. Am spektakulärsten war der Fall Cristiano Ronaldo, der Werbeeinnahmen von 150 Millionen Euro in Spanien jahrelang nicht versteuert hatte. Neben Gesetzesverstößen dokumentieren die Football-Leaks-Daten die Schattenseiten der Fußballbranche, etwa beim Geschäft mit minderjährigen Talenten.

Die bevorstehende Auslieferung Pintos lenkt den Blick auf eine Debatte, die überall in Europa geführt wird: Wer gilt vor dem Gesetz als Whistleblower? Und welchen Schutz soll er genießen? Ausgelöst wurden die Diskussionen durch Exklusivgeschichten wie LuxLeaks, Panama Papers und Football Leaks. Ohne die Hilfe von Informanten hätten Medien Gesetzesverstöße wie Steuerbetrug nicht ans Tageslicht bringen können. Bislang tragen die Hinweisgeber in vielen Staaten das damit verbundene Risiko fast ausschließlich allein – ihnen droht der Verlust des Arbeitsplatzes, Strafverfolgung, der Weg ins Exil oder sogar Vergeltung durch Betroffene.

Die Europäische Kommission hat im Frühjahr 2018 einen Entwurf zu einer Whistleblower-Richtlinie vorgelegt, die drei Meldewege vorsieht. Generell sollten Hinweisgeber sich zuerst an das Unternehmen richten. Bleibt dies fruchtlos, oder ist das nicht Erfolg versprechend, können sie sich an zuständige Behörden wenden. Erst wenn sie auch dort nicht weiterkommen, soll ihnen der Schritt an die Öffentlichkeit erlaubt sein. Nur in begründeten Ausnahmefällen sollen sich Informanten direkt an Medien wenden dürfen, ohne den Schutz zu verlieren. Die Bundesregierung macht ihre Zustimmung von diesem Modell abhängig. Das EU-Parlament hingegen will Whistleblowern selbst überlassen, welchen Weg sie gehen.

Rui Pinto ist ein Typ Whistleblower, der in dem Brüsseler Richtlinienentwurf nicht vorkommt. Denn er arbeitete nicht für ein Unternehmen oder eine Organisation, deren Geschäfte er anprangert. Seine Einblicke in die Welt des Profifußballs erlangte Pinto von außen. Auf welchem Wege er an den Datensatz von etwa 3,4 Terabyte kam, den er dem SPIEGEL übergab, hat Pinto niemals preisgegeben. Für die Veröffentlichung ist dies auch unerheblich, selbst wenn das Material von Pinto oder Dritten widerrechtlich erlangt worden sein sollte. Die Hürden dafür definiert das deutsche Presserecht. Demnach dürfen Dokumente verwendet werden, wenn sie authentisch und von überragendem öffentlichen Interesse sind. An diesen Maßstäben hat sich der SPIEGEL bei seiner Berichterstattung stets orientiert.

Für französische Ermittler ist Rui Pinto ebenfalls ein wichtiger Zeuge, also eine Art Whistleblower. So behandeln sie ihn auch. Bereits im November vorigen Jahres hatten sich Fahnder des Parquet National Financier erstmals in Paris mit ihm getroffen. Die Sondereinheit für schwere Fälle von Wirtschaftsverbrechen hat mehrere Fußballvereine und Spieler im Visier. Pinto signalisierte Kooperationsbereitschaft und verhandelte über den Einstieg in ein Zeugenschutzprogramm.

Sein Angebot: seine Football-Leaks-Daten als Beweismittel zur Aufdeckung mutmaßlicher Straftaten. Seine Forderung: Schutz vor möglicher Strafverfolgung. Die französische Regelung für Whistleblower, die im Dezember 2016 in Kraft trat, richtet sich hauptsächlich an Hinweisgeber, die aus einem Unternehmen oder einer Organisation kommen. Doch darüber hinaus bietet das französische Recht Informanten Schutz, die Vergeltung fürchten müssen. Die französischen Ermittler schätzten Pintos Gefahrensituation als "bedrohlich" ein, deshalb wollten sie ihn im Februar wegen seines Insiderwissens ins Land holen.

Pintos Verhaftung durchkreuzte diese Pläne. Dennoch warben die Franzosen bei Strafverfolgern anderer Länder noch darum, sein Material zu nutzen, das er ihnen bereits überlassen hatte: zwölf Millionen Dateien, etwa ein Zehntel seines Bestandes. Mitte Februar organisierten sie deshalb ein Meeting bei Eurojust, einer EU-Institution in Den Haag, die grenzüberschreitende Strafverfolgung koordiniert.

Doch Portugal bestand auf Pintos Auslieferung. Worüber Antonio Cluny, der oberste Eurojust-Vertreter des Landes, nicht redete, waren seine persönlichen Drähte. Sein Sohn João Lima Cluny arbeitet als Jurist bei der portugiesischen Kanzlei Morais Leitão in einem Team, das Fußballpromis und Klubs vertritt. Auch Mandanten von ihm könnten in Verdacht geraten, sollten Strafverfolger die Football-Leaks-Daten auswerten. Im Steuerfall Ronaldo wurde zwischenzeitlich sogar gegen einen Kollegen von Morais Leitão ermittelt. Die Kanzlei und Antonio Cluny halten das nicht für einen Interessenkonflikt. Pinto hingegen sieht darin einen Beleg, wie "infiltriert" Portugals Justiz von der "Fußballmafia" sei.