Es war einmal ... eine große deutsche Firma, die hieß Siemens. Sie war der Augenstern einer stolzen Exportnation, bis eines schlimmen Tages ans Licht kam, dass sie nur so emsig verkaufte, weil sie mit deutscher Gründlichkeit geschmiert hatte. Immer wieder, in der ganzen weiten Welt.

Danach war Siemens ein böser Konzern, der nicht mal mehr auf sich selbst stolz sein wollte. Also versprach er, die sauberste Firma zu werden, die man je gesehen hatte. Und seitdem verkauft Siemens Maschinen made in Germany, wie es sein soll, nach Nord und Süd, Ost und West, allein dank der Überlegenheit seiner wunderbaren Erzeugnisse.

So in der Art geht die Geschichte, die der Industriegigant und sein Chef Joe Kaeser seit dem großen Schmiergeldskandal 2006 gern erzählen. Doch nach allem, was man in diesen Tagen erfährt, war das tatsächlich nur: ein Märchen.

Beim Verkauf von Medizingeräten wurde weiter bestochen, in großem Stil. In dieser Woche kam die Meldung, dass die amerikanische Börsenaufsicht SEC offenbar