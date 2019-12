SPIEGEL: Herr Szabo, werden Sie an Silvester Knaller und Raketen anzünden?



Szabo: Ich glaube nicht, aber als Jugendlicher habe ich leidenschaftlich geknallt, mit Kanonenschlägen und China-Böllern. Jetzt kaufe ich eher aus Pflichtschuldigkeit eine Batterie mit 70 Schuss, so wie letztes Jahr. Da bin ich allerdings nach dem Raclette eingeschlafen, deshalb lag sie eine ganze Weile unbenutzt herum, und es war lästig, die Batterie wieder loszuwerden. Wobei ich andere Bräuche an Silvester genauso spannend finde wie das Feuerwerk.

SPIEGEL: Welche denn?

Szabo: Silvester liegt genau in der Mitte der sogenannten Rauhnächte, diese Zeit galt bei den Germanen als mystisch, weil nach altem Volksglauben die Geister und Seelen der Verstorbenen Ausgang hatten – sich also das Diesseits und das Jenseits trafen. Das Verschenken von Glücksbringern an Silvester, etwa diese kleinen Kleetöpfe oder die kitschig-kuriosen Marzipanfiguren, aber auch das Bleigießen als Zukunftsorakel erhalten ihre Magie erst durch diesen