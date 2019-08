Als der Lehrer auf die Bühne tritt, als er die Frage stellt, was er Adolf Hitler zu verdanken habe, als er sich und dem Publikum die Antwort gibt, "alles", da denkt im Zuschauerraum Jochen Jung: "O Gott, jetzt fangen die auch schon damit an."

Jung ist Verleger, führt in Salzburg den feinen literarischen Verlag Jung und Jung und sitzt in diesem Moment bei den Salzburger Festspielen in der Premiere von Ödön von Horváths Stück "Jugend ohne Gott". Horváth hat diesen Text 1937 veröffentlicht, er handelt auch davon, wie aus Jugendlichen Faschisten werden.

Jung kennt das Stück, ihn hat nicht entsetzt, dass es um Faschismus geht. Das wollte er sehen, aber er kann es schwer ertragen, wenn ältere Stoffe überdeutlich in die Gegenwart verlegt werden, und dann noch mit mahnendem Zeigefinger. Da fühlt er sich für dumm verkauft.

Genau das ist passiert. Der Lehrer, gespielt vom Dortmunder "Tatort"-Kommissar Jörg Hartmann, sitzt anfangs im Publikum, einer von uns also, geht auf die Bühne, in Kleidung unserer