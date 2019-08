Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Das erste Treffen. Das erste Verlangen. Monotonie dagegen ist ein sicheres Mittel, diesen Zauber zu vernichten. Kann die Sprache ihn retten?

Mein Frau fragt mich manchmal: „Erinnerst du dich daran, als du mich kennen gelernt hast?“

Zunächst war es nur ein Blickkontakt, als wir uns in unserem Heimatdorf in den syrischen Bergen begegneten. Die Blicke sagten: Ich wollte sie kennen lernen und sie mich. Das Dorf, aus dem wir beide kommen, hat 3000 Einwohner und meine Frau ist 13 Jahr jünger als ich. Wenn wir damals auf offener Straße miteinander angebändelt hätten, hätte es Gerede im Dorf gegeben. Was andere Leute über die eigene Familie denken und reden, spielt in diesen syrischen Dörfern eine immens große Rolle. Und es wird viel über andere geredet.

Dann gab es diese Party. Ich wusste, mit welchen Leuten sie bei dieser Feier zusammensitzen würde. Ich fragte den Besitzer des Restaurants, an welchem Tisch ihre Gruppe sitzen würde und setzte mich in die Nähe.