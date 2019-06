Eigentlich ist es wie im Fall Venedigs: Sankt Petersburg sollte man vom Wasser her entdecken. Da die Anfahrt mit dem Schiff zu langwierig ist und im Moment auch keine reguläre Fährverbindung aus Deutschland existiert, sei hier jedoch die Bahn empfohlen. Am besten ist es, auf dem Leningrader Bahnhof in Moskau in den Sapsan zu steigen und von Süden her den Weg in die alte russische Hauptstadt zu nehmen. Sapsan heißt auf Deutsch Wanderfalke. Der Zug fliegt zwar nicht ganz so schnell wie ein Falke, aber vier Stunden Fahrtzeit für die rund 650 Kilometer zwischen Moskau und Sankt Petersburg sind für die russische Eisenbahn eine geradezu atemberaubende Geschwindigkeit.

Der Sapsan ist so etwas wie der russische ICE, er sieht auch sehr ähnlich aus, weil er von Siemens geliefert wird (was die Russen gern verschweigen). Er hat aber den Vorteil, im Unterschied zu einem deutschen ICE auf die Minute pünktlich in Petersburg anzukommen, und zwar direkt im Stadtzentrum. Bis zu 15-mal verkehrt er am Tag,