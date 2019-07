Francesco Giumelli ist Juniorprofessor an der Fakultät für internationale Beziehungen und internationale Organisationen an der Universität Groningen in den Niederlanden. Er hat mehrere Bücher über den Erfolg und Misserfolg von Sanktionen seit dem Ende des Kalten Krieges verfasst. In seiner Forschung konzentriert sich Giumelli auf internationale Sanktionen und Schwarzhandel.