Morgens um 8.30 Uhr, wenn die Abgeordneten durch die Drehtüren ins Europaparlament hetzen, verrührt Sarah Wiener in einer hellgelben Emailleschüssel Buchweizen mit Hirse und Hafer. "Jetzt gebe ich Kurkuma und Ingwer dazu", sagt sie, "aber nicht zu viel, es soll ja niemand schockiert sein vom Geschmack." Wiener rührt mit fester Hand. Es folgt das Obst. Die Äpfel bringt sie aus ihrem Garten in der Uckermark mit. "Wir brauchen ja Energie und Vitamine, was Frisches."

Fernsehköchin Wiener, bekannt als Dauergast bei "Lanz kocht!" und "Kerners Köche", trägt eine blaue Schürze mit großen roten Punkten. Sie steht in ihrem Eckbüro im achten Stock des mächtigen EU-Parlamentsbaus in Brüssel und macht Frühstück, für sich selbst, aber auch für Kollegen, die sie abwechselnd versorgt. "Meine Zuneigung", sagt sie, "zeigt sich oft übers Essen."

Auf dem Regal stehen ihre bekannten Kochbücher, am Fenstersims eine elektrische Herdplatte wie in einer WG. Auf dem Schreibtisch liegt der Terminplan, gleich kommen