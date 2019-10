Felix Bayer, Tobias Becker, Susanne Beyer, Martin Doerry, Sebastian Hammelehle, Dirk Kurbjuweit, Nadine Markwaldt, Eva Thöne, Claudia Voigt, Volker Weidermann, Stefanie Witterauf

Wer immer geglaubt hatte, die deutschsprachige Literatur habe nichts mehr zu erzählen, dem sei diese Geschichte empfohlen: eine Geschichte mit einem Sympathieträger und einem Schurken, eine Geschichte, die in fünf Ländern und in drei Jahrzehnten spielt, eine Geschichte, in der es um Krieg, um Migration geht, um Moral, um nichts weniger als um die Frage, was wahr ist. Ein richtiger Roman eigentlich, einen Titel allerdings hat dieser Roman nicht, er ist auch noch gar nicht fertig, er entsteht live, dieser Tage, in Stockholm, in Österreich und auf der Frankfurter Buchmesse. Seine Hauptfiguren heißen Saša Stanišić und Peter Handke.

Beide, Handke und Stanišić, sind Schriftsteller, beide bekamen in den vergangenen Tagen große Literaturpreise zugesprochen. Zuerst, am Donnerstag voriger Woche in Stockholm, Handke, 76, den