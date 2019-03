Eman Al Nafjan muss geahnt haben, dass sie kommen werden. Einige Wochen vor ihrer Verhaftung wechselt die Universitätsdozentin überraschend ihr WhatsApp-Profilbild. Anstatt ihres Gesichts mit dem weich fallenden braunen Haar ist dort plötzlich der Kopf eines Reptils zu sehen, mit einem aufgesperrten Maul. Tief im Rachen des Tieres steckt ein Frosch, vor Angst erstarrt, im Moment des Todes.

Es ist die Ankündigung großen Unheils. Nafjan ist 38 Jahre alt und eine gut organisierte Mutter von vier Kindern. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sie sich für Menschen- und speziell Frauenrechte in ihrem Land. Ihre jüngste Tochter ist zu diesem Zeitpunkt gerade zwei.

Irgendwann zwischen dem 15. und dem 18. Mai 2018 wird Nafjan verhaftet. In diesen Tagen holt die Staatssicherheit auch andere Menschenrechtlerinnen in ihren Häusern ab. Seit Jahren kämpfen die Frauen gemeinsam für das Recht, Auto fahren zu dürfen, und für die Abschaffung des sogenannten Vormundschaftsgesetzes, das Männern in Saudi-Arabien