An einem stürmischen Tag parkt Marcus Weidner seinen Kombi, steigt aus und stapft durch matschigen Boden hinüber zu einem Platz, an dem Schneeglöckchen wachsen. Junge Buchen biegen sich, eine Maus flitzt über Wurzelwerk, eine Amsel raschelt durchs Laub. "Hier ist es", sagt der 54-jährige Historiker.

Der idyllische Ort in einem Wald beim heutigen Warsteiner Ortsteil Suttrop war im März 1945 Schauplatz eines Massenmords. Auf Befehl Hans Kammlers, General der Waffen-SS, der auch am Bau von Gaskammern beteiligt war, töteten mehrere Soldaten hier 57 Zwangsarbeiter aus Polen und Russland, die sich im Chaos der letzten Kriegswochen auf den Weg gen Osten gemacht hatten. Unter den Opfern befanden sich 21 Frauen und ein Säugling, den einer der Mörder bei den Füßen nahm, gegen einen Baum knallte und dann zu den anderen Toten in eine Grube warf.

Der Massenmord von Suttrop war einer von dreien, die Kammlers Leute zwischen dem 20. und 23. März begingen, kurz vor der Besetzung durch die Amerikaner. Dabei