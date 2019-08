Am Ende der Nachtschicht fährt Björn H. am 15. Oktober 2017 in seinem Streifenwagen nach Hause. Auf der Briloner Hochfläche im Hochsauerlandkreis fällt ihm ein Auto auf, das ihm ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommt. Der Polizeikommissar wendet, folgt dem Wagen und gibt das Signal: Der Fahrer soll sofort anhalten.

Doch das Auto rast weiter. Björn H. fordert über die Leitstelle Verstärkung an und hängt sich dran. Ein Hubschrauber steigt auf. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd, bis der Fahrer die Kontrolle verliert. Sein Wagen rutscht in einen Busch.

Was nun passiert, hat das Amtsgericht Brilon als gefährliche Körperverletzung im Amt gewertet. Es verurteilte Björn H. zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 2500 Euro Schmerzensgeld – mit dem Hinweis, sein Verhalten in jener Nacht lasse Zweifel an seiner Eignung als Diensthundeführer aufkommen.

Den Richterspruch finden viele Polizisten hart und unangemessen. In der Justiz wundern sich dagegen einige über den Korpsgeist