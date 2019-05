Was gegen Hörschäden bei Orchestermusikern hilft

Vorsicht, dieses Instrument kann Ihrer Gesundheit schaden! Dieser Warnhinweis müsste eigentlich auf jeder Pauke und Trompete kleben. Denn aus medizinischer Sicht ist das Musizieren in einem Orchester eine Art Risikoberuf. Der Anteil der professionellen Musiker, die unter Tinnitus oder Geräuschüberempfindlichkeit leiden, ist höher als in der Restbevölkerung.

Eine Wagneroper beispielsweise erzeugt mit teilweise mehr als 135 Dezibel einen so hohen Schalldruckpegel wie ein Düsentriebwerk in 30 Meter Entfernung. Der Arbeitsschutz dagegen erlaubt ein Maximum von durchschnittlich 87 Dezibel. Kann Hochkultur also krank machen? Mit diesem Tenor sorgte ein SPIEGEL-Bericht im vorigen Jahr für Dissonanzen (30/2018).

Nun soll alles anders werden in den Konzertsälen. Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) kann sich kaum vor Nachfragen der mehr als 120 deutschen Klangkörper retten, die, aber presto, etwa neue transparente Schallschutzwände erproben wollen. Sie könnten Cellisten vor hubschrauberlauten Trompeteneinsätzen