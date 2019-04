Günter Hedderich ist Präsident des Sport- und Naturistenverbands "Familien-Sport-Gemeinschaft"

SPIEGEL: In Paderborn hat eine Sauna vor kurzem die Textilpflicht eingeführt. Dürfen die Deutschen bald nicht mehr nackt schwitzen?



Hedderich: Wenn das der Markt hergibt, sollen die Leute ruhig auch mit Pelzmantel in die Sauna gehen dürfen. Ich persönlich halte das allerdings für eine Sauerei.

SPIEGEL: Geht es bei Ihnen nur nackt?

Hedderich: Bei uns steht niemand an der Tür und sagt: So, Du musst jetzt die Hose ausziehen. Freikörperkultur ist situativ. Sollten sie zum Beispiel eine empfindliche Haut haben und schnell Sonnenbrand bekommen, müssen sie sich bei uns auf dem Gelände nicht ausziehen, wenn die Sonne scheint. Aber in der Sauna gibt es keine Kompromisse. Da geht es nur nackt.

SPIEGEL: Ist Ihre Kompromisslosigkeit zeitgemäß?

Hedderich: Wir haben keine Mitgliederprobleme, auch weil wir ein großartiges Sportangebot haben. Aber viele Naturistenvereine haben heute tatsächlich enorme Nachwuchsprobleme,