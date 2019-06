Der Duft von Rosmarin und Lavendel sollte den Garten erfüllen. Das war von Anfang an klar, als wir vor fast fünf Jahren begannen, unser neues Zuhause in Besitz zu nehmen. Der Lavendel sollte in Kübeln auf der Terrasse stehen, der Rosmarin als kleine Hecke im Beet. Abends würde man auf mit üppigen Büschen gesäumten Wegen herumschlendern und im Vorbeigehen ein paar aromatische Nadeln pflücken, ohne sich bücken zu müssen.

Rosmarin ist ein immergrüner Halbstrauch. Er stammt aus dem Mittelmeerraum, er mag es warm, sonnig und trocken. Minustemperaturen, kalte Winde, zu viel Nässe mag er nicht. Wir leben in Hamburg.

Auf dem Balkon hatte ich schon Rosmarin über den Winter gebracht, also ignorierte ich die klimatischen Gegebenheiten und kaufte voller Hoffnung fünf Pflanzen. Sie waren vielleicht 20 Zentimeter hoch. Groß werden sie ja von allein. Dachte ich.

Ich platzierte die Pflanzen vor einer alten Efeuwand am Wegesrand, sie bekamen so viel Sonne, wie der Ort und der Sommer hergaben, und so wenig