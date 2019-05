„Schatz, das brauchen wir auch!“

SPIEGEL: Herr Herbst, Sie gelten als Marktführer bei der Vermittlung von Luxusimmobilien. Was haben Sie denn gerade so im Portfolio?

Herbst: Zum Beispiel ein irrsinniges Anwesen etwas südlich vom Starnberger See kurz vor den Alpen mit etwa 4000 Quadratmetern Wohnfläche, erweiterbar auf bis zu etwa 24.000 Quadratmeter, Helikopter-Landeplatz, 360-Grad-Natur- und Alpen-Panorama - einer der schönsten Plätze Bayerns.

SPIEGEL: Kostet?

Herbst: 42,5 Millionen Euro, mit Erweiterung 70 Millionen.

SPIEGEL: Und wer interessiert sich für so etwas?

Herbst: Zum Beispiel ein Pharmaunternehmer aus dem Ausland, der deutsche Wurzeln hat. Am Tag des Besichtigungstermins rief er mich an und sagte, er sei auf dem Weg von Venedig nach München und an der Grenze von der Polizei aufgehalten worden. Weil er einen Koffer voll mit Proben seiner eigenen Medikamente dabei hatte. Da habe ich mir den Polizisten geben lassen und gesagt: Sie, der Mann steht auf der Forbes-Liste und ist einer der reichsten Menschen dieser