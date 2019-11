Die Ministerin blieb im Ungefähren. Lieber nicht so genau festlegen. Ja, berichtete Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch dem Verteidigungsausschuss, es gebe Anfragen aus Indien, Japan und Australien. Und ja, Deutschland habe als große Exportnation natürlich ein Interesse an der Freiheit der Seewege.

Aber das war's dann auch schon fast. Sehr viel konkreter wollte die Verteidigungsministerin nicht werden, und die Abgeordneten fragten nicht nach. Dabei hatte "AKK" eine Woche zuvor in ihrer "sicherheitspolitischen Grundsatzrede" an der Bundeswehruniversität München gleich zwei neue Auslandseinsätze angedeutet: einen in Afrika, um den Franzosen bei der Terrorbekämpfung in der Sahelregion zu helfen; den anderen im Fernen Osten. "Unsere Partner im indopazifischen Raum fühlen sich von Chinas Machtanspruch zunehmend bedrängt. Sie wünschen sich ein klares Zeichen der Solidarität", sagte die Ministerin, "es ist an der Zeit, dass Deutschland auch ein solches Zeichen setzt, indem wir mit unseren