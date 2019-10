Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer der börsennotierten Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ist in Erlinghausen aufgewachsen, einem Dorf im Sauerland. Die Region zeichnet sich dadurch aus, dass schwarz-gelbe und königsblaue Fans in herzlicher Abneigung friedlich nebeneinander leben und ihre Vorliebe mit der Flagge ihres Vereins im Vorgarten kundtun.

Am Samstag treffen der FC Schalke und Borussia Dortmund zum Revierderby in der Bundesliga aufeinander. Dann dürfen die Fußballfans im Sauerland ihre gegenseitige Abneigung wieder ausleben. Zumal der heimische Verein SV Rot-Weiß Erlinghausen am Wochenende in der Landesliga ohnehin spielfrei hat.

So kann sich Watzke diesmal auch die Reise ins Heimatdorf sparen. Wenn es seine Zeit erlaubt, ist der BVB-Geschäftsführer bei jedem Spiel der ersten Mannschaft von Rot-Weiß dabei. Er ist der Vorsitzende des Klubs, das Stadion ist nach seinem Vater Hans benannt, sein Sohn André gehört zum Kader des Tabellenzweiten. In der Landesliga sucht Watzke Erholung vom