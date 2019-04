Würden Sie gern fürs Nichtstun bezahlt werden? Dann hätten Sie im 18. Jahrhundert gute Chancen auf einen Job gehabt. Per Annonce wurden nämlich Freiwillige angeheuert, um gegen Bezahlung englische Landschaftsgärten zu bewohnen. Zum Beispiel vom Adelssprössling Charles Hamilton (1704 bis 1786), der für seinen Painshill Park das ultimative Gimmick suchte. Der 80 Hektar große Landschaftsgarten südwestlich von London war einer der ersten seiner Art und avancierte schnell zum Vorbild für viele Anlagen in Europa: Ein künstlicher See, neogotische Zierbauten und prachtvolle Bäume machten den Park zum "begehbaren Landschaftsgemälde". Doch der Eremitage fehlte nach dem Geschmack ihres Besitzers der letzte Farbtupfer.

Kurzerhand veröffentlichte Hamilton eine Zeitungsannonce und bot dem Mann 700 Pfund, der bereit war, "sieben Jahre in der Eremitage zu bleiben, wo er versorgt wird mit einer Bibel, einer Brille, einer Fußmatte, einem Strohsack als Kissen, einer Sanduhr als Zeitmesser, Trinkwasser und