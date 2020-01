Lisa Peyer über Wahlfrust in Bremen

"Wir machen es uns zu einfach"

In Bremen gaben bei der vergangenen Bürgerschaftswahl im Mai 2015 nur 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Lisa Peyer, 35, arbeitet bei der Landeszentrale für politische Bildung. In den Tagen vor der Wahl klingelte sie an Hunderten Türen, um Menschen zu motivieren, wählen zu gehen.