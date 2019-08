Wenn der Wind von Osten weht und ein Flugzeug über die Pestalozzischule donnert, verlieren sich die Kinderstimmen im Getöse. Die Flieger steuern den Frankfurter Flughafen manchmal im Minutentakt an, Raunheim liegt nur vier Kilometer von den Rollbahnen entfernt. Fast immer müssen die Lehrer die Fenster geschlossen lassen, sogar im Sommer bei 30 Grad.

Wer in Raunheim geboren ist, kennt es nicht anders. Eine Schülerin aus Syrien aber erschrak über den Lärm der Triebwerke einmal so sehr, dass sie sich panisch unter ihren Tisch flüchtete. "Da steht man dann als Lehrerin und fragt sich, wie man einem verängstigten Kind, dessen Sprache man nicht spricht, die Situation begreiflich machen soll" sagt Katrin Saner, Konrektorin an der Pestalozzischule.

Sie könnte beim Staatlichen Schulamt um Hilfe bitten. Doch die Psychologin dort hat oftmals erst zwei Wochen später Zeit.

Saner unterrichtet seit zwölf Jahren in Raunheim. Ihre Fächer: Deutsch, Mathematik, Deutsch als Zweitsprache. Die Pestalozzischule