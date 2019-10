"Ob Hitler der Weimarer Republik, ob er dem Pariser Friedenssystem den Todesstoß versetzte, ob er die deutschen Konservativen oder ob er Frankreich überrannte: Immer stürzte er nur das Fallende, tötete er nur das schon Sterbende. Was man ihm zugestehen muß, ist ein Instinkt dafür, was schon im Fallen, was schon im Sterben war, was nur noch auf den Gnadenschuß wartete – ein Instinkt, den er allen seinen Konkurrenten voraushatte (er hatte ihn schon als junger Mann im alten Österreich gehabt), und mit dem er sowohl seinen Zeitgenossen als auch sich selbst mächtig imponierte. Aber dieser Instinkt, zweifellos für einen Politiker eine nützliche Gabe, gleicht weniger dem Blick des Adlers als der Witterung des Geiers."

(Sebastian Haffner: Anmerkungen zu Hitler)