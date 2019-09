Der Mann hat zwei Gesichter. Ist das Mikrofon ausgeschaltet und kein Fotograf in der Nähe, fällt alles Maskenhafte ab von Sebastian Kurz: Er rudert nun nicht mehr synchron mit den Händen und wägt seine Worte weniger ab. Die sorgsam gepflegte Fassade des Staatsmannes bekommt Risse.

Unter vier Augen kann der nette Herr Kurz ganz schön gallig werden. Dann zieht er über Mitbewerber her, die früher, im Journalistenberuf, erbärmliche "Auftragsschreiber" gewesen seien; über Linke, die dem Proletariat nach dem Mund redeten, aber ihre Kinder auf die teuerste Privatschule Wiens schickten; und über Kritiker, die ihn in die rechte Ecke zu stellen versuchten, "obwohl ich kein Faschist bin".

Sebastian Kurz, 33, Österreichs jüngster Altkanzler aller Zeiten, ist im Wahlkampfmodus schwer zu bremsen. 13 Stunden Trubel hat er an diesem Tag bereits hinter sich und wirkt trotzdem noch wach, spätabends in der Bauernstube des Traditionshotels Steinerwirt zu Zell am See. Nach außen hin bleibt er förmlich. "Darf