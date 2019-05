Vettels Laune ist besser als die Lage. In die Saison gestartet war der viermalige Weltmeister in der festen Absicht, seine Karriere mit einem Titel im Ferrari zu krönen. Doch auch beim vierten WM-Lauf im aserbaidschanischen Baku waren die beiden Mercedes schneller: effizient, fehlerlos, eine Macht. Jetzt muss Vettel, 31, seine Niederlagen erklären, aber er hat weder seine Freundlichkeit noch seinen Optimismus verloren, glaubt weiter an seine Chance: "Wir haben noch 17 Rennen vor uns."

SPIEGEL: Herr Vettel, Sie sind eine öffentliche Person, an jedem Grand-Prix-Wochenende werden Ihre Worte über die ganze Welt verbreitet, Zigmillionen Zuschauer begutachten Ihre Arbeit. Lassen Sie uns über Respekt reden.

Vettel: Soll ich schnell im Duden nachschauen, was die eigentliche Bedeutung ist? Oder einigen wir uns darauf, dass die Achtung und Wertschätzung einer Person gemeint ist?

SPIEGEL: Welche Menschen flößen Ihnen Respekt ein, wegen ihrer Haltung oder ihrer Lebensleistung?

Vettel: Da könnte ich jetzt