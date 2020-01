"Je weiter sich die Produktion materieller Güter ausdehnt, je müheloser sie uns mit dem Notwendigen versorgt, desto deutlicher wird sich zeigen, dass die Bewusstseinsindustrie zur eigentlichen Schlüsselindustrie der Moderne geworden ist."

Hans-Magnus Enzensberger (1962)

Es geht mir gut. Tatsächlich habe ich das große Privileg, sagen zu können: Es ging mir nie besser. Ich liebe den Menschen über alles, mit dem ich alt werden möchte, ich habe das große Geschenk, von fünf Kindern als Vater erzogen zu werden, ich arbeite Teilzeit in einem spannenden Beruf und werde sehr gut bezahlt, ich habe Krankheiten besiegt und nur noch manchmal Angst, zu früh zu sterben, ich habe viel von der Welt und den verschiedensten Menschen gesehen, ich lebe in einem Land, in dem ich weder von Krieg noch von Hunger oder Kälte unmittelbar bedroht bin; wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt Wasser raus, wenn ich den Lichtschalter drücke, geht das Licht an, wenn ich zum Bäcker gehe, werde ich höchstwahrscheinlich kein