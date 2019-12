Ich stand in diesem Holzschnitzer-Lädchen in dem Bergdorf in Süddeutschland, in dem wir immer Weihnachten feiern und fragte: "Können Sie mir nicht ein fröhlicheres Christuskind schnitzen?" Der Mann verneinte, ich stutzte. Ein paar Tage später entdeckte ich ein neues Jesuskind in seinem Regal. Es sah dem anderen zum Verwechseln ähnlich, nur sein Lächeln war schöner. Ich bezahlte beschwingt. Erst zu Hause fragte ich mich: Wo kam eigentlich der zweite Jesus plötzlich her? Ein Verdacht war geboren.



Fast zwei Jahre sind inzwischen vergangen, und ich habe in dieser Zeit viel über Vergeltung und Barmherzigkeit nachgedacht. Ausdrücklich hatten wir um selbst geschnitzte Krippenfiguren unseres Dorfschnitzers gebeten, von ihm entworfen, von ihm in alter Handwerkskunst geschaffen. Eine Krippe, so einzigartig und romantisch wie das Familienprojekt, das mir vorschwebte: Jedes Jahr eine neue Figur als Geschenk von den Verwandten, das Lämmchen von der Tante, Ochs und Esel von den Großeltern.