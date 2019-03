Wer im Flur des Sozialamts Berlin-Pankow warten muss, der kann auf dunklen Metallsitzen ausruhen. Die Stühle sind am Boden festgeschraubt und etwas unbequem, die Kunden nutzen sie trotzdem dankbar. Ein grauhaariger Herr hat seine Krücke an die Wand gelehnt und dreht seinen Hut in der Hand. Er kenne das schon, erklärt er dem Mann auf dem Sitz neben ihm. Die Stütze müsse er in jedem Jahr neu beantragen. Seine Rente reiche nicht zum Leben.

An welche Tür die beiden schließlich klopfen dürfen, hängt von ihrem Nachnamen ab. Anfangsbuchstabe Cj bis Cz, I, L und St bis Stq: Raum 225. Buchstaben Kp bis Kz, Mp bis Mz, Na bis Nd und Zb bis Zh: Raum 224. Der Sozialstaat ist pingelig.

Das gilt auch für alles, was hinter den Türen passiert. Senioren, die einen Antrag auf die Grundsicherung im Alter stellen, müssen Auskunft geben über jeden Euro, mit dem sie ihr Leben finanzieren. Kontoauszüge auf den Tisch legen, den Rentenbescheid, das Sparbuch. Den Mietvertrag, die Police für die Haftpflicht- und für