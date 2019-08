Die Anfrage kam per Mail in die Redaktion:



Meine Mandanten baten mich, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie haben das Gefühl, etwas tun zu müssen. Sie machten bei schönem Wetter mit ihren Söhnen (9 und 7 Jahre) eine Radtour in Lippe. Auf einer Landstraße kam von hinten eine 85-jährige Frau mit ihrem Auto und fuhr in das Fahrrad des 9-jährigen Sohnes. Trotz Helm erlitt er so schwere Verletzungen, dass er in den Armen der Eltern und des Bruders an der Unfallstelle verstarb. Wenn Sie an einer Berichterstattung Interesse haben, bitte ich um zeitnahe Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Dr. André Pott, Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Ein Fachwerkhaus bei Detmold, Westfalen, im Garten blühen Flieder, Päonien, Rosen, Nelken. In der Diele brennen Kerzen, steht ein Foto von Julian, darunter eine Kiste aus Holz, in die sein Bruder Steine legt, von denen er denkt, dass sie Julian gefallen würden. Ein Stein ist grau und klumpig und sieht aus wie ein Dino-Fuß.

Die Mutter bittet an den Küchentisch. Der Vater