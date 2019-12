Sex, Macht und ein tiefer Fall

Die vergangene Dekade war geprägt von Brüchen, Aufständen und Protesten, von sozialer Wut und dem Siegeszug des Populismus. Es war auch das Jahrzehnt der gefallenen Stars, der Antihelden und Hoffnungsträger, deren Karrieren abrupt endeten. Verschwörungstheorien wanderten in den Mainstream, Clowns stiegen in die Politik auf, Boxer wurden zu Revolutionären und Nerds zu Ikonen. In einer Serie porträtieren SPIEGEL-Korrespondenten und -Reporter die Außenseiter und Nebenfiguren, die die Zehnerjahre beeinflussten.

Manchmal, ganz selten, gibt es Bilder, die vorwegnehmen, was Jahre später geschehen wird. Die einen kurzen, irrealen Blick in eine noch ferne Zukunft ermöglichen. Das Foto, das am 16. Mai 2011 von dem Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) um die Welt geht, ist so ein Bild: Unrasiert sitzt Dominique Strauss-Kahn da in einem New Yorker Gerichtssaal.



Ein weißer, alter Mann, dem vorgeworfen wird, ein schwarzes Zimmermädchen in einer New Yorker Hotelsuite sexuell genötigt zu haben.