Die Nacht, die das Leben von Shiori Ito für immer verändern wird, beginnt mit einem Schwindelanfall. Plötzlich dreht sich der Raum, und ihre Lider werden schwer.

An jenem Abend sitzt die damals 25-Jährige mit einem Kollegen in einem Sushirestaurant in Tokio. Der Mann arbeitet als Journalist, genau wie Ito. Noriyuki Yamaguchi ist in Japan ein bekannter Reporter: Er hat hochrangige Politiker interviewt und eine Biografie über Japans Premierminister Shinzo Abe geschrieben. Ito und Yamaguchi kennen einander flüchtig. Ito ist auf Jobsuche, Yamaguchi hat angeboten, beim Abendessen über Optionen zu sprechen. Dann wird Ito plötzlich schwindelig.

Sie bittet ihre Verabredung, sie zu entschuldigen. Vorsichtig geht Ito zum Waschraum. Dort verlässt sie die Kraft: Ihre Beine tragen sie nicht mehr, sie muss sich auf den Toilettendeckel setzen. "Ich habe meinen Kopf an den Spülkasten gelehnt", sagt Ito. "Das ist das Letzte, was ich noch weiß." Es ist der 3. April 2015.

Itos Erinnerung, so berichtet sie es,