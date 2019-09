Als Shirin David in einem Stretchkleid, weiß und eng, mit ihrer Mädchengang und ein paar Hunderteuroscheinen in der Hand auf die Boutique von Cartier am Berliner Kurfürstendamm zutanzt und der Sicherheitsmann von Cartier erschrocken den Laden schließt, greift der Produzent ihres Musikvideos zum Walkie-Talkie. Er hat alles vom Auto aus beobachtet, einem schwarzen Mercedes mit Ledersitzen, S-Klasse.



"Hallo, hallo Leute", ruft er in sein Walkie-Talkie, das alle, die am Dreh beteiligt sind, verbindet, "wollen wir die gleiche Szene jetzt auch im KaDeWe drehen, einfach reingehen und filmen?"

Das KaDeWe also, jenes Symbol, noch weit vor Shirin Davids Zeit, das für die alte, klassische Shoppingwelt steht.

Als Drehort für ihr neues Video "Brillis" war das KaDeWe eigentlich nicht vorgesehen, die Kaufhausleitung hatte keine Dreherlaubnis erteilt, aber jetzt, mit der Begeisterung über den Erfolg bei Cartier, springen Shirin David und ihre Gang in den alten Renault Twingo, den sie auf dem Bürgersteig direkt