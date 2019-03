Es geht auch mit weniger. Man muss nicht immer mehr anhäufen, mehr konsumieren, mehr Platz beanspruchen. Davon ist Gerald Kampert überzeugt. Die Frage ist nur: Kann er seine Dortmunder Mitbürger von dieser Idee begeistern?

Kampert, groß, schlank, Dreitagebart, steht in einem 40 Quadratmeter kleinen Flachbau, ein paar Minuten vom BVB-Fußballstadion entfernt, und sucht nach einer Antwort. Das Tiny-House-Modell, das er besichtigt, ist edel verarbeitet und eingerichtet, mit großen Fenstern und Eichenparkett. Auf der Fläche eines sehr großzügigen Wohnzimmers ist hier alles untergebracht, was man zum Leben braucht. "Zu zweit könnte man hier bequem wohnen", sagt der Baurat, der im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt arbeitet und einen Stecker mit dem NRW-Wappen am Revers trägt. "Wenn man einmal drinsteht, ist man überrascht, was auf wenig Platz möglich ist."

Allerdings, und das weiß er: Die Wirklichkeit sieht anders aus. Bislang beanspruchen die Deutschen kontinuierlich mehr Wohnfläche. Waren es 1990