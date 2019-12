Sie wünschten sich so sehr einen Balkon. Also bewarben sich Herr A. und seine Lebensgefährtin bei der Stadt um eine Wohnung der Arbeiterwohlfahrt. Seit acht Jahren leben sie nun hier in einem Viertel Siegburgs, in dem sie alles zu Fuß erledigen können, die Bushaltestelle nicht weit entfernt.

Vor knapp zwei Jahren wurde es schlimmer mit den Durchblutungsstörungen, seither schiebt Herr A. einen Rollator vor sich her. Er braucht jetzt mehr Platz auf dem Gehweg. Seine Lebensgefährtin erst recht. An schlechten Tagen muss sie sich in ihren Scooter setzen, ein kleines Elektromobil, das sechs Stundenkilometer schnell fährt.

Er habe sich an diese neue Abhängigkeit gewöhnt, sagt Herr A. Aber auf einmal habe er begonnen, den Ärger der Nachbarn über die zugeparkten Bürgersteige zu verstehen. Ihr Gejammer hatte er nie ernst genommen. Nun beschwerte sich auch Herr A. beim Ordnungsamt. Doch nichts passierte.

Da muss ihm diese Idee gekommen sein, die ihn Ende November ins Amtsgericht Siegburg, Saal 34, führt: