Sieht so der Laster der Zukunft aus?

Groß Dölln, nördlich von Berlin, war mal ein wichtiger Punkt auf der strategischen Landkarte des Kalten Krieges. Ein gigantischer Militärflugplatz unweit des Dörfchens barg Atomsprengköpfe der Sowjetunion.

Heute dient die Anlage unter anderem als Prüfgelände der Autoindustrie. Ein gut zwei Kilometer langes Stück zeigt womöglich die Zukunft der deutschen Autobahn - mit Oberleitung.

Der Siemens-Konzern hat hier Masten in die Schorfheide gerammt und eine Versuchsstrecke angelegt, die Technologien des Schienen- und Straßenwesens vereinigen soll. Seit knapp zehn Jahren fahren hier Lastwagen, die ihre Energie wie E-Lokomotiven mit Stromabnehmern aus einem Draht über der Straße ziehen und damit einen Elektromotor antreiben.

Das Bundesumweltministerium unterstützt den Modellversuch "eHighway" (so der Arbeitstitel) mit mehr als 100 Millionen Euro, und der Bürger kann einen Teil der Anlagen, in die die Investitionen geflossen sind, inzwischen schon an ersten Autobahnstrecken besichtigen. In Hessen wurde