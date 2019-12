SPIEGEL: Herr Kaeser, der Kanzlerin wird vorgeworfen, sie habe den optimalen Zeitpunkt für ihren Abschied verpasst und blockiere einen überfälligen Neuanfang in Berlin. Sie kennen sie gut, waren oft mit ihr unterwegs. Können Sie die Kritik nachvollziehen?

Kaeser: Das fängt ja gut an. Es gibt nichts Schlimmeres als unerbetene Ratschläge. Deshalb halte ich mich hier mit Kanzlerratschlägen zurück.

SPIEGEL: Sie selbst befinden sich ja gerade in einer ähnlichen Situation ...

Kaeser: ... ich habe die Anspielung durchaus verstanden.

SPIEGEL: Umso besser. Dann kommen wir doch direkt zu den Parallelen.

Kaeser: Parallelen zu ziehen ist schwierig. In der Politik wird man gewählt, in der Wirtschaft wird man ausgewählt. In der Politik wird lange diskutiert, bis man ein Konzept auf den Weg bringt. In der Wirtschaft fängt die Arbeit erst richtig an, wenn ein Konzept umgesetzt werden muss.

SPIEGEL: Herr Busch, für die Umsetzung sind künftig Sie da. Sie wurden vor ein paar Wochen zu Herrn Kaesers Stellvertreter