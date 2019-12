In unserer Serie „Lernen von den Meistern“ verraten einige der besten Fachleute Deutschlands ihre Tricks und erklären, woran Sie sich selbst versuchen können – und welche Fehler Sie besser vermeiden.

Tobias Becher, 28, arbeitet als „Manager Bars & Events“ im Hamburger Hotel Le Méridien an der Außenalster. Vorher machte er eine Ausbildung im Hamburger Luxushotel Vier Jahreszeiten und arbeitete in Südafrika und Vancouver. Im Jahr 2013 belegte er einen zweiten Platz bei der Berufe-WM WorldSkills in Leipzig – und war somit Vizeweltmeister der Restaurantfachkräfte.

SPIEGEL: Herr Becher, wir haben Silvesterabend, die Gäste kommen. Und ich reiche Sekt und Orangensaft. Mache ich damit etwas falsch?

Becher: Nein, das ist schließlich nicht umsonst ein Klassiker. Die meisten Gäste mögen Sekt. Und diese Kombination erfüllt ja auch ihren Sinn: Sie lässt sich schnell für mehrere Gäste ausschenken und hält sich auch einige Minuten. Für aufwendige Empfangscocktails hat man als Gastgeber meist kaum Zeit. Und