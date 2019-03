An diesem Samstag wollte Simon Vaut eigentlich zur Mitgliederversammlung der SPD Potsdam fahren. Dort sollte er als Europaspitzenkandidat der Brandenburger Genossen reden. Danach wäre er nach Neuruppin gefahren, zur Eröffnung des Fontane-Jahres. Für Sonntag stand eine Podcast-Aufzeichnung in Vauts Kalender, in Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Vaut war ein gefragter Mann, seine Tage komplett durchgetaktet mit Terminen.

Doch seit Montagabend ist vom Europakandidaten Simon Vaut nur noch der Mensch übrig. "So enden politische Karrieren, bevor sie angefangen haben", seufzt er. Es ist Dienstagmittag dieser Woche. Ein Hochhaus in Berlin-Mitte, zehnter Stock. Vaut sieht aus, als sei er gerade aufgestanden. Socken, Jeans, T-Shirt. Auf dem Tisch steht eine Vase mit Osterglocken, im Bücherregal eine Autogrammkarte von Willy Brandt. "Kaffee?", fragt er.

Es ist ein wenig staubig in der Wohnung, er war zuletzt nur zum Schlafen hier. Als Spitzenkandidat war Vaut ständig auf Tour. Für sich, für