Peter Schmidt lebt in einer kleinen Dreizimmerwohnung eines Reihenhauses am Niederrhein. Schmidt, Anfang fünfzig, möchte seinen wahren Namen nicht in der Zeitung lesen. Er hat Angst, dass er sonst Aufträge verlieren könnte, die Grundlage seiner Existenz.

Vor ihm auf dem Wohnzimmertisch liegt sein Handy, darauf eine App, die er nicht mehr nutzen kann. Es war einmal sein wichtigstes Arbeitsmittel, die einzige Verbindung zu seinem Auftraggeber.

Schmidt war ein sogenannter Crowdworker. Gut ein Jahr lang hat er für die Firma Roamler gearbeitet. Im Auftrag der Internetplattform ist er mit seinem Handy durch Tankstellen und Supermärkte gezogen, hat dort Werbebildschirme und Produkte fotografiert und in der Roamler-App Fragen beantwortet.

Das Geschäftsmodell von Roamler besteht darin, die Aufträge großer Firmen - Lebensmittelhersteller oder Elektronikkonzerne etwa - in Kleinstaufträge zu zerlegen und via App an eine Vielzahl von Mikrojobbern, die Crowd, zu verteilen. An Menschen wie Schmidt.

Im Frühjahr