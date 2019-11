Ina Schmidt ist Philosophin und Publizistin. Sie bietet Seminare, Vorträge und Gespräche zur Philosophie als einer Form der Lebenspraxis an. Schmidt ist Mitglied der Internationalen Gesellschaft für philosophische Praxis, Referentin des Netzwerks Ethik heute sowie der "brainery" in Hamburg und Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie der Universität Rostock. Ihr aktuelles Buch heißt "Über die Vergänglichkeit. Eine Philosophie des Abschieds".

"Du suchst und suchst und kannst den Sinn nicht finden. Gib's auf, denn so wirst du ihn nicht ergründen. Zieh deines Wegs und träume vor dich hin: Wie oft enthüllt im Unsinn sich der Sinn." Diese Zeilen der Dichterin Mascha Kaléko (1907 bis 1975) klingen nach einer reizvollen Alternative zur täglichen Hektik und dem, was uns unsere To-do-Listen und Google-Kalender als Zielsetzungen verordnen: So viel gibt es zu tun, abzuhaken und zu erledigen, und dann kommt noch all das hinzu, was wir noch gesehen, erlebt und erfahren haben wollen – um am Ende,