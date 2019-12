Franz Wieser jagt seinen Porsche 911 im Sportmodus die Serpentinen hinter Kitzbühel hinauf. Oben, am Pass Thurn, wo Tirol endet und das Land Salzburg beginnt, hält der Architekt an einer Baustelle. Ein riesiges, mit Graffiti verschmiertes Plakat zeigt, was hier entstehen soll: das Six Senses Kitzbühel Alps, ein Nobelresort mit Hotel, Apartments und Chalets, wie es die Alpen noch nicht gesehen haben.

Luxus und Umweltschutz sollen bei dem 180 Millionen Euro teuren Bauprojekt verschmelzen, sagt Wiesers Kompagnon Michael Staininger. "Komplett plastikfrei" solle das Resort sein, die Nahrungsmittel im Hotel "local, organic und sustainably sourced", wie Staininger sagt. Wer eines der 13 Chalets erwirbt – bis zu 400 Quadratmeter gibt es ab 5,5 Millionen Euro – bekommt einen Elektro-Porsche gratis dazu, in veganer Ausstattung: Der Bodenbelag besteht aus recycelten Fischernetzen. "Wir wollen einen Anstoß zum Umdenken geben", sagt Staininger.

Wieser, Sohn eines Melkers, kommt aus der Region. Die Lokalzeitungen