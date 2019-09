SPIEGEL: Sie haben diese Verhaltensweisen zu einer neuen, eigenständigen Krankheit zusammengefasst – warum?

Siegfried: Wir sahen diese Trias an Symptomen so häufig, dass wir eigentlich gar nicht anders konnten, als der Sache einen Namen zu geben, um in Teamsitzungen nicht ewig ausholen zu müssen. Wir nennen es Iso-Syndrom. I für Internetsucht, S für schulvermeidendes Verhalten, O für Obesitas, also krankhaftes Übergewicht. Wer eines dieser drei Symptome hat, entwickelt oft auch die beiden anderen.

SPIEGEL: Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Siegfried: Ich nehme mal einen Jungen, den wir Klaus nennen. Er fing schon als 14-Jähriger an, im Internet zu spielen und hat dann sehr bald Metin2 als Computerspiel entdeckt und dann auch immer mehr Stunden damit verbracht. Klaus hat dann bald aufgehört die Schule zu besuchen, er hat auch nachts gespielt, Chips gegessen und Cola getrunken. Er hat sich ganz wunderbar gefühlt, wenn er um vier Uhr in der Früh am Spielen war und wusste: Alle anderen schlafen, und ich kämpfe.

SPIEGEL: Wie schwer war er?



Siegfried: Klaus ist zwei Meter groß und wog, als er zu uns kam, 208 Kilogramm. Er hat durch die Therapie sein Gewicht deutlich reduziert und den Hauptschulabschluss nachgemacht.

SPIEGEL: Schneiden Sie die jungen Menschen, die zum Abnehmen zu Ihnen kommen, erst einmal vom Internet ab?



Siegfried: Es wäre ein sinnloses Unterfangen, wenn wir unseren Patienten das Smartphone wegnähmen oder eine internetfreie Zone einrichten wollten, da würde die Hälfte von ihnen die Therapie sofort abbrechen. Vielmehr gilt es zu lernen, mit dem Internet umzugehen. In unseren Seminaren zur Medienkompetenz geht es um Fragen wie: Was macht mich süchtig? Wo werde ich ausgebeutet? Wie werde ich ausgehorcht?

SPIEGEL: In der Gruppe der 12- bis 19-Jährigen besitzt so gut wie jeder ein Smartphone. Warum entwickeln nicht alle jungen Nutzer das Iso-Syndrom?

Siegfried: Es kommt immer darauf an, was sie sonst noch für interessante Themen in ihrem Leben haben. Wenn ein Kind erstmal eine sehr gute analoge familiäre Einbettung und reale Freunde hat und etwa gemeinsam Sport treibt und Abenteuer erlebt, dann ist die Gefahr, vollkommen in der virtuellen Welt zu versinken, deutlich geringer. Die beste Prävention sind Eltern, die sich kümmern, die selbst einen gesunden, aktiven Lebensstil vorleben. Es ist wichtig, mit dem Kind die Medienzeiten zu begrenzen und etwa einen medienfreien Tag einzuführen.

SPIEGEL: Was ist, wenn Eltern das nicht leisten?

Siegfried: Was ich sage, bezieht sich genauso auf andere Menschen, die Vorbilder sein können. Lehrer, Erzieher sind aufgefordert, den Kindern zu zeigen, was es im analogen Leben für interessante Dinge gibt, sei es der Gemüsegarten oder die Fahrradtour.

SPIEGEL: Was sind Alarmzeichen eines übertriebenen Medienkonsums?

Siegfried: Wenn die Zahl der Realweltkontakte des Kindes ständig abnimmt, wenn Eltern sagen, wir machen jetzt gemeinsam einen Spaziergang, und das Kind sagt: Nein, ich bleibe zu Hause. Wenn das Kind dagegen protestiert, dass abends das WLAN abgeschaltet wird, dann weiß man schon: Hier wird wohl auch nachts gechattet und gespielt. Kein Wunder, wenn das Kind morgens nicht zur Schule will und durch Bewegungsmangel immer weiter zunimmt.

SPIEGEL: Was machen Eltern falsch?

Siegfried: Eltern legen zum Teil das gleiche Medienkonsumverhalten an den Tag, das wir bei den Kindern, die zu uns in Therapie kommen, als Mediensucht diagnostizieren. Was vielleicht für den Erwachsenen noch eine normale berufliche Mediennutzung ist, stellt für das Kind oft schon längst ein pathologisches Verhalten dar.