So kommen Sie schlank durch die Weihnachtszeit

Ein vorausschauender Wunsch zu Weihnachten wäre eine größere Hose. Denn nach den besinnlichen Tagen sitzt das Beinkleid bei vielen spürbar enger als zuvor. Das Gefühl, unterm Tannenbaum zu verfetten, ist keine Einbildung, sondern wissenschaftlich belegt. Menschen in Industrieländern legen an Weihnachten im Durchschnitt ein halbes bis ein knappes Kilogramm Körpergewicht zu.



Das Dickwerden an Feiertagen ist ein weit verbreitetes Phänomen. Neben Weihnachten macht sich in christlichen Ländern auch Ostern bemerkbar. In den USA zeichnet sich das Verspeisen riesiger gefüllter Truthähne an Thanksgiving am vierten Donnerstag im November auf der Waage ab: plus 0,2 Prozent. In Japan ist es die Goldene Woche im Frühjahr, wo die Menschen es sich gut gehen lassen und so 0,3 Prozent an Gewicht zulegen. Und auch im Iran gibt es, sofern die Versorgungslage stimmt, an Nowrus, dem persischen Neujahrsfest, was auf die Hüfte: Die Menschen werden im Durchschnitt ein Pfund schwerer.

Forscher nennen das Phänomen