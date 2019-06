So lernen Sie richtig

ANFANGEN

Platz im Kopf. Sich ein paar Minuten sammeln. Kaffee kochen und dann erst zum Schreibtisch gehen. Eine kurze Atemübung machen. Wer konzentriert etwas lernen will, tut gut daran, vorher zur Ruhe zu kommen. Denn Stress blockiert über psychische und hormonelle Prozesse die Aufnahmefähigkeit des Gehirns. Probieren Sie also aus, wie Sie am besten den Kopf frei bekommen – und etablieren Sie ein passendes Miniritual. Auf Dauer wird der Ruhemoment dann sogar eine Art Startzeichen fürs Lernen. Wichtig: Schalten Sie unbedingt das Smartphone und andere piepende Geräte aus. Wenn äußerlich Unruhe herrscht, helfen die schönsten Techniken zur inneren Ruhe nichts.

Nicht zu viel. Beim Lernen ist es ein bisschen wie im Fitnessstudio – Ungeübte wählen häufig ein zu großes Pensum und überfordern sich. Wenn Sie gerade anfangen, eine Sprache zu lernen oder eine lernintensive Fortbildung zu machen, beherzigen Sie die alte Faustregel: lieber wenig, dafür regelmäßig lernen. Es ist effektiver, sich jeden