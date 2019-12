So machen russische Agenten Jagd auf Kremlgegner

Von Maik Baumgärtner, Jörg Diehl, Matthias Gebauer, Christo Grozev, Martin Knobbe, Roman Lehberger, Peter Müller, Fidelius Schmid, Jörg Schmitt, Christoph Schult, Tatjana Sutkowaja, Wolf Wiedmann-Schmidt

Im Sommer 2013 fuhr ein Killer mit einem Fahrrad in Moskau auf sein Opfer zu. Der russische Geschäftsmann Albert Nazranov bemerkte ihn, es folgte eine kurze Rangelei. Der Mörder schoss dem Mann aus kurzer Distanz in den Kopf und den Oberkörper. Dann fuhr er weg. So zeigen es Überwachungsvideos von der Tat.

Im Sommer 2019 fuhr ebenfalls ein Killer mit einem Fahrrad auf sein Opfer zu - diesmal in Berlin. Er schoss dem Georgier Zelimkhan Khangoshvili aus kurzer Distanz in den Kopf und den Oberkörper. Dann fuhr er weg. So haben es Zeugen der Tat beschrieben.