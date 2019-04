So sieht Deutschland im Jahr 2035 aus

Die gute Nachricht vorweg: Die Deutschen sterben nicht aus. Die Untergangspropheten, die vor gut einem Jahrzehnt die Überschriften bestimmten, lagen falsch. In den vergangenen Monaten haben Wissenschaftler in Berlin einen neuen Blick in die Zukunft gewagt. Sie studierten die aktuellen Bevölkerungszahlen und erarbeiteten eine Prognose für das Jahr 2035. Das ist ein überschaubarer Zeitraum, kein Blick in die Glaskugel. 82,3 Millionen Menschen, so ihre Hochrechnung, werden 2035 in der Bundesrepublik leben. Also etwa 0,8 Prozent weniger als heute.

Alles gut also? Was ist mit dem demografischen Wandel, der zur Begründung für alles und jedes herhalten muss? War das ganze Thema nur aufgebauscht?

Deutschland steht an der Schwelle zu einer neuen Epoche. In diesen Jahren gehen die ersten Vertreter der Babyboomer-Generation in den Ruhestand. Sie waren ein Nebeneffekt des deutschen Wirtschaftswunders, von Mitte der Fünfzigerjahre an wurden jährlich zwischen 1,1 Millionen und 1,4 Millionen Kinder geboren;