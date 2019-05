Ein Gedankenspiel nur, mehr nicht, aber es schärft den Blick. Mal angenommen, die Amerikaner verließen die Nato. Gründe gäbe es genug. Streit um Afghanistan, um China, Iran, Russland, Syrien oder die Lastenteilung im Bündnis. Doch das Warum ist in diesem Fall nicht entscheidend. Wichtig ist allein: was dann?

Also: Ende 2021 sind die USA nicht mehr Mitglied der Nato. Das Pentagon verlegt alle US-Einheiten aus Europa in die Heimat, an den Persischen Golf und in den Pazifik. US-Personal wird aus den Stabsstellen und Hauptquartieren des Bündnisses abgezogen, nur die Lieferverträge mit der US-Rüstungsindustrie gelten weiter.

Die beiden verbliebenen Nato-Atommächte Großbritannien und Frankreich erklären, dass sie die Allianz im Extremfall mit ihren nuklearen Fähigkeiten schützen würden, beide Länder stellen von nun an abwechselnd den Nato-Oberbefehlshaber und seinen Stellvertreter. Die Lücken, die der Abzug der amerikanischen Truppen reißt, werden von Europäern gefüllt.

Und dann? Gerät die Lage