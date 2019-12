Auf der Geschäftsstelle der Conterganstiftung in der Kölner Von-Gablenz-Straße brummte Ende vergangener Woche das Faxgerät. Die Sendung kam von der Anwältin Karin Buder aus Marburg. Die Kanzlei vertritt 25 von 58 brasilianischen Thalidomid-Geschädigten, denen die Conterganstiftung ihre lebenslangen Entschädigungen streichen will. Bis Montag konnten sie sich äußern, und in den Schreiben hebt die Anwältin für alle Betroffenen hervor, wie fatal der sofortige Stopp der Zahlungen aus Deutschland für sie wäre.

Seit Jahrzehnten erhalten die Geschädigten in Brasilien Renten aus Deutschland. Sie sind Opfer des deutschen Pharmakonzerns Grünenthal. Sie kamen mit schweren Fehlbildungen zur Welt, weil ihre Mütter während ihrer Schwangerschaft das Schlafmittel Sedalis eingenommen hatten. Sedalis enthielt den Wirkstoff Thalidomid, den die Firma Grünenthal entwickelt hatte. In Deutschland verkaufte Grünenthal das Medikament als Contergan. Dieser Name steht für einen der größten Arzneimittelskandale, den