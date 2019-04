So verprasst die GroKo unser Geld

Wer wissen will, wie Große Koalitionen mit Geld umgehen, muss sich einen Schlüsselmoment aus der Regierungsbildung des Jahres 2005 ins Gedächtnis rufen. Im Wahlkampf hatte die Union gefordert, die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte zu erhöhen. Die SPD war gegen jede Anhebung. In den Koalitionsverhandlungen aber einigten sich die Parteien darauf, die Steuer nicht um einen, nicht um zwei, sondern gleich um drei Punkte anzuheben. Seither ist klar: Große Koalitionen treffen sich nicht in der Mitte, sondern dort, wo es die Bürger am teuersten kommt.



Niemand durfte sich deshalb wundern, dass es acht Jahre später, bei der Bundestagswahl 2013, ähnlich lief. Alle rechneten damit, dass sich die beiden Parteien mit ihren Forderungen nach zusätzlichen Mütterrenten (Union) und der Rente mit 63 (SPD) blockieren würden. Doch worauf verständigten sich die Parteien? Sie beschlossen der Einfachheit halber, beides umzusetzen, die mit Abstand kostspieligste Variante.