So wird Ihr Smartphone zur Profi-Kamera

Für Spektakel der Kameratechnik schien das Handy nicht gemacht. Bislang war es schon schwierig genug, der kümmerlichen Optik überhaupt brauchbare Aufnahmen zu entringen. Doch seit Kurzem trumpfen die Geräte mit neuen Fertigkeiten auf, die ihnen kaum jemand zugetraut hätte.

Das jüngste Beispiel liefert die Softwarefirma Adobe mit einer App, die nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Noch ehe der Mensch auf den Auslöser drückt, bekommt er je nach Szene eine Auswahl von Effekten vorgeschlagen: Soll sein Gesicht im Selfie erscheinen wie von Studioleuchten umschmeichelt? Will er es lieber in eine verwegene Pop-Art-Kulisse montiert haben? Oder diese mitteltrübe Landschaft vor der Linse: Sie ließe sich in malerisches Dämmerblau tauchen und mit Mondlicht übergießen.

Die App nennt sich Photoshop Camera; sie macht das schlichte Knipsen zu einem Akt der Verwandlung.

Eine andere Attraktion ist bereits verfügbar: Handys von Google boten als erste eine brauchbare Nachtsicht. Schummrige Barszenen und dunkle