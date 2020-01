SPIEGEL: Herr Bauer, was kostet es, Prominente auf eine Veranstaltung zu locken?

Bauer: Internationale Stars haben keinen Grund, nach Deutschland zu kommen. Ist es für George Clooney wichtig, dass er in Deutschland einen Kulturpreis bekommt? Wahrscheinlich nicht. Es gibt zwei Gründe, warum jemand aus dieser Liga trotzdem kommt: Entweder gibt es ein persönliches Motiv - und das gibt es häufiger, als man glaubt. Ein Beispiel: George Clooney urlaubt gerade am Comer See. Man sagt ihm, dass in Berlin dieses schöne Filmfest stattfindet. Zufällig ist Brad Pitt auch gerade bei seinen Architekten in Berlin. Dann kann es sein, dass Clooney sagt, klar, ich komme gern vorbei.

SPIEGEL: Und der zweite Grund?

Bauer: Geld! Wenn die Veranstaltung in Tübingen stattfindet, womöglich auch noch im Winter, der für Amerikaner ohnehin nicht attraktiv ist, und der Star gerade nichts zu promoten hat, kann so eine Buchung schon mal eine Million Euro kosten, für die reine Anwesenheit.

SPIEGEL: Gibt es auch in Deutschland